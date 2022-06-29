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США и страны ЕС заморозили активы российской элиты на 30 млрд долларов

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Вашингтон, Среда 29 июня 2022 15:31
США и страны ЕС заморозили активы российской элиты на 30 млрд долларов Фото: Запад заморозил 30 млрд долларов активов российской элиты (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Международная группа по санкциям REPO, созданная США и странами ЕС, заблокировала 30 млрд долларов активов российской элиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Группа экспертов смогла отыскать и заморозить активы граждан России, которые находятся под санкциями. В основном речь идет об активах на счетах, а также элитной недвижимости.

"Заблокированы или заморожены находящиеся под санкциями активы россиян на финансовых счетах и ​​в экономических ресурсах на сумму более 30 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Группа сотрудничает с частным сектором, чтобы ускорить процесс поиска, конфискации или ареста, установить факты отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования войны.

Напомним, что международная группа REPO была создана представителями США, Австралии, Канады, Германии, Франции, Италии, Японии и Великобритании. Специалисты занимаются поиском активов российской элиты, доверенных лиц и олигархов, в отношении которых ввели санкции.

Ранее мы сообщали, что США расширили санкции против России и ввели запрет на импорт золота.

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