США заблокували активи, пов'язані з російським олігархом Керімовим

Зазначається, що фонд Heritage Trust був створений у липні 2017 року з метою управління активами Керімова у США. У 2018 році проти олігарха було введено санкції, але він встиг зберегти частину своїх коштів у фонді.

Пізніше в США з'ясували, що Керімов використав складну серію юридичних структур та підставних осіб, щоб приховати свій зв'язок з Heritage Trust.

"Кошти (Керімова в Heritage Trust - ред.) були інвестовані у великі державні та приватні компанії США та керувалися низкою американських інвестиційних фірм та посередників. Керімов та його довірені особи використовували різні верстви американських та неамериканських підставних компаній для отримання офіційного права власності на активи", - зазначають у Мінфіні.

Варто зауважити, що Сулейман Керімов перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС. Він знаходився у топ-11 найбагатших людей у ​​Росії до початку повномасштабної війни проти України.