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США заблокировали активы, связанные с российским олигархом Керимовым

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Четверг 30 июня 2022 22:40
США заблокировали активы, связанные с российским олигархом Керимовым Фото: США заблокировали активы, связанные с российским олигархом Керимовым (flickr by Jack Parrott)
Автор: Иван Носальский

Министерство финансов США заблокировало более 1 миллиарда долларов активов, которые находились в трастовом фонде. Эти деньги связали с российским олигархом Сулейманом Керимовым.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом сказано в пресс-релизе Минфина США.

Отмечается, что трастовый фонд Heritage Trust был образован в июле 2017 года с целью управления активами Керимова в США. В 2018 году против олигарха были введены санкции, но он успел сохранить часть своих средств в фонде.

Позже в США выяснили, что Керимов использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свою связь с Heritage Trust.

"Средства (Керимова в Heritage Trust - ред.) были инвестированы в крупные государственные и частные компании США и управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников. Керимов и его доверенные лица использовали различные слои американских и неамериканских подставных компаний для получения официального права собственности на активы", - отмечают в Минфине.

Стоит заметить, что Сулейман Керимов находится под санкциями США, Великобритании и ЕС. Он входил в топ-11 наиболее богатых людей в России до начала полномасштабной войны против Украины.

Напомним, ранее стало известно, что международная группа по санкциям REPO, созданная США и странами ЕС, заблокировала 30 млрд долларов активов российской элиты.

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