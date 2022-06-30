ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США заблокували активи, пов'язані з російським олігархом Керімовим

Новость на русском →
Четвер 30 червня 2022 22:40
США заблокували активи, пов'язані з російським олігархом Керімовим Фото: США заблокували активи, пов'язані з російським олігархом Керімовим (flickr by Jack Parrott)
Автор: Іван Носальський

Міністерство фінансів США заблокувало понад 1 мільярд доларів активів, які знаходилися в трастовому фонді. Ці гроші пов'язали з російським олігархом Сулейманом Керімовим.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це йдеться у прес-релізі Мінфіну США.

Зазначається, що фонд Heritage Trust був створений у липні 2017 року з метою управління активами Керімова у США. У 2018 році проти олігарха було введено санкції, але він встиг зберегти частину своїх коштів у фонді.

Пізніше в США з'ясували, що Керімов використав складну серію юридичних структур та підставних осіб, щоб приховати свій зв'язок з Heritage Trust.

"Кошти (Керімова в Heritage Trust - ред.) були інвестовані у великі державні та приватні компанії США та керувалися низкою американських інвестиційних фірм та посередників. Керімов та його довірені особи використовували різні верстви американських та неамериканських підставних компаній для отримання офіційного права власності на активи", - зазначають у Мінфіні.

Варто зауважити, що Сулейман Керімов перебуває під санкціями США, Великобританії та ЄС. Він знаходився у топ-11 найбагатших людей у ​​Росії до початку повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міжнародна група з санкцій REPO, створена США та країнами ЄС, заблокувала 30 млрд доларів активів російської еліти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки олигарх Санкції проти Росії
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією