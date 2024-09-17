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У США заарештували росіянина за контрабанду дронів

Фото: Російського шпигуна заарештовано в США за контрабанду дронів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Громадянин Росії, який проживає в Сарасоті, штат Флорида, заарештований за звинуваченням у контрабанді, відмиванні грошей та незаконному експорті в Росію технологій, які можуть бути використані під час виробництва безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції США.

У обвинувальному висновку йдеться про те, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році 44-річний Денис Постовий закупив і незаконно експортував до Росії мікроелектронні компоненти військового призначення, які могли бути використані в безпілотниках.

Через мережу компаній, якими він володіє чи керує в Росії, Гонконгу та інших країнах, Постовий та особи у його мережі закуповували мікроелектроніку у американських дистриб'юторів та експортували її до Росії без необхідних ліцензій від Міністерства торгівлі США.

Компанії Постового WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited базувалися у Гонконгу та Vector Group у Росії. Постовий неодноразово приховував та спотворював справжніх кінцевих користувачів та кінцеві пункти призначення мікроелектроніки, надаючи неправдиву інформацію в експортних документах. Він перевантажував товари, які зрештою призначалися для Росії, через проміжні пункти призначення, включаючи Гонконг та Швейцарію, та отримував платежі в доларах США з іноземних банківських рахунків.

Його компанії переводили кошти на купівлю та відправку товарів через банківські рахунки у Гонконгу, Росії та інших країнах на банківські рахунки у Сполучених Штатах, включаючи банківські рахунки, які ведуть американські постачальники мікроелектроніки та інших чутливих технологій.

 

Нагадаємо, Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами США, щоб позбавити Росію будь-якої можливості отримувати технології Америки, навіть в обхід санкцій. Спікер Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України .

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