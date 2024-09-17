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В США арестовали россиянина за контрабанду дронов

Фото: Русский шпион арестован в США за контрабанду дронов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Гражданин России, проживающий в Сарасоте, штат Флорида, арестован по обвинению в контрабанде, отмывании денег и незаконном экспорте в Россию технологий, которые могут быть использованы при производстве беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство юстиции США.

В обвинительном заключении говорится, что после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году 44-летний Денис Постовой закупил и незаконно экспортировал в Россию микроэлектронные компоненты военного назначения, которые могли быть использованы в беспилотниках.

Через сеть компаний, которыми он владеет или управляет в России, Гонконге и других странах, Постовой и лица в его сети закупали микроэлектронику у американских дистрибьюторов и экспортировали ее в Россию без необходимых лицензий от Министерства торговли США.

Компании Постового WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited базировались в Гонконге и Vector Group в России. Постовой неоднократно скрывал и искажал истинных конечных пользователей и конечные пункты назначения микроэлектроники, предоставляя ложную информацию в экспортных документах. Он перегружал товары, которые в конечном итоге предназначались для России, через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг и Швейцарию, и получал платежи в долларах США с иностранных банковских счетов.

Его компании переводили средства на покупку и отправку товаров через банковские счета в Гонконге, России и других странах на банковские счета в Соединенных Штатах, включая банковские счета, которые ведут американские поставщики микроэлектроники и других чувствительных технологий.

 

Напомним, Пентагон тесно взаимодействует с другими правительственными учреждениями США, чтобы лишить Россию любой возможности получать технологии Америки, даже в обход санкций. Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что США не хотят видеть, что американские технологии используются в войне против Украины.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки