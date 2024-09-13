ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пентагон працює з відомствами США, щоб РФ не отримувала технології навіть в обхід санкцій

П'ятниця 13 вересня 2024 03:33
UA EN RU
Пентагон працює з відомствами США, щоб РФ не отримувала технології навіть в обхід санкцій Фото: речник Пентагону Патрік Райдер (facebook.com/InternationalDefenceDesk)
Автор: Едуард Ткач

Пентагон тісно взаємодіє з іншими урядовими установами США. Їхня мета - позбавити Росію будь-якої можливості отримувати технології Америки, навіть в обхід санкцій.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що у США не хочуть бачити, що американські технології використовуються у війні проти України.

"Ми, безумовно, не хочемо бачити, щоб американські технології використовувалися (росіянами - ред.) в таких місцях, як Україна - проти українських громадян", - наголосив Райдер.

Крім того, представник оборонного відомства США додав, що Пентагон співпрацює з іншими урядовими структурами США щодо цього питання. Зокрема, взаємодія відбувається з Міністерством торгівлі, щоб запобігти появі американських компонентів у зброї, яку використовують підсанкційні країни, такі як Росія.

"Міністерство оборони продовжить тісно співпрацювати з нашими міжвідомчими партнерами, щоб запобігти цьому", - запевнив Патрік Райдер

Нагадаємо, у квітні 2024 року стало відомо, що в російських ракетах, якими РФ атакує Україну, знаходять іноземні компоненти. Причому 70% деталей припадає на компанії США.

У червні цього року видання The Washington Post писало, що в російських радарних системах, безпілотниках, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях було виявлено американські чипи. Йдеться про зброю, яка була задіяна у війні проти України.

Пізніше, в липні, генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що в ракетах і безпілотниках РФ є іноземні компоненти, щонайменше, з 19 країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США