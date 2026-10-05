ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В США арестовали жительницу Калифорнии из-за шпионажа за сыном президента Тайваня

07:40 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Эдуард Ткач
В США арестовали жительницу Калифорнии из-за шпионажа за сыном президента Тайваня Фото: задержание произошло в аэропорту Лос-Анджелеса (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В воскресенье 4 октября ФБР арестовало жительницу Калифорнии Ваньин Чжан. Ее обвиняют в шпионаже за сыном президента Тайваня по указанию чиновников из Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно заявлению ФБР, арест произошел в международном аэропорту Лос-Анджелеса перед тем, как женщина планировала вылететь в Китай. Известно, что 34-летняя Чжан живет в Ирване (штат Калифорния) и власти предъявили ей обвинения в деятельности незарегистрированного иностранного агента.

Утверждается, что женщина следила за сыном президента Тайваня Лай Чин-те. В ФБР напрямую не назвали предполагаемую цель Чжана, однако позже в издании New York Post вышел материал, в котором он был идентифицирован как Лай Тин-ю, проживающий в США.

В свою очередь администрация президента Тайваня назвала действия Чжан "типичным случаем транснациональных репрессий" и поблагодарила правительство США за защиту тайваньских граждан.

"Наша страна выражает самое решительное осуждение такого варварского поведения, которое игнорирует права человека и суверенитет государств", - говорится в заявлении пресс-секретаря Карен Кул.

Тем временем в Минюсте США сообщают, что Чжан отправилась в Сиэтл в 2025 году по указанию китайских чиновников. Она отправила им фотографии, видео и информацию о номерных знаках сына президента Тайваня и его семьи.

Также известно, что Чжан использовала методы работы, чтобы избежать обнаружения, и никогда не уведомляла Вашингтон о том, что действовала от имени иностранного правительства.

Ожидается, что женщина предстанет перед федеральным судом Лос-Анджелеса уже сегодня, 5 октября.

Что еще важно знать

Напомним, 27 августа стало известно, что США заблокировали масштабную хакерскую операцию из Китая, которая годами пыталась сломать сети американских правительственных структур, включая сенат и NASA. По данным следствия, речь идет о компании Nanjing Xinjiuwei Network Technology, клиентами которой являются гражданская разведка Китая и Народно-освободительная армия.

Также мы писали, что в июле правительство Тайваня запустило сайт, чтобы побудить граждан Китая передавать развединформацию. Данный канал связи предназначен для людей, которые устали от системы и хотят перемен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Китай ФБР Тайвань
Новости
Россия раньше начала бить по энергетике Украины: в ISW назвали причину
Россия раньше начала бить по энергетике Украины: в ISW назвали причину
Аналитика
Будьте осторожны, когда вы говорите об истории: интервью с послом Польши Лукасевичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Будьте осторожны, когда вы говорите об истории: интервью с послом Польши Лукасевичем