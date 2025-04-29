У США заарештували двох українців за "незаконне голосування" на виборах

Очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США заявила, що двох громадян України затримали за "незаконне голосування" на виборах у 2024 році.

"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну й порушите наші закони - ви зіткнетеся з наслідками", - написала Ноем в соцмережі X.

Міністерка не розкрила подробиць затримання, як і того, у яких саме порушеннях звинувачуються українці.

Втім вона додала, що арешти були здійснені у співпраці з Департаментом ефективності уряду США (DOGE), який очолює бізнесмен Ілон Маск. Метою відомства є аудит держдіяльності, а також скорочення федерального уряду і бюджетних витрат, тому залишається лише здогадуватися, яким чином він пов'язаний із ймовірними порушеннями на виборах.