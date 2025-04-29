В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование" на выборах

Глава Министерства внутренней безопасности США заявила, что двух граждан Украины задержали за "незаконное голосование" на выборах в 2024 году.

"При президентстве Дональда Трампа, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы - вы столкнетесь с последствиями", - написала Ноэм в соцсети X.

Министр не раскрыла подробностей задержания, как и того, в каких именно нарушениях обвиняются украинцы.

Впрочем, она добавила, что аресты были осуществлены в сотрудничестве с Департаментом эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск. Целью ведомства является аудит госдеятельности, а также сокращение федерального правительства и бюджетных расходов, поэтому остается лишь догадываться, каким образом он связан с вероятными нарушениями на выборах.