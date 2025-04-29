В США арестовали двух украинцев за "незаконное голосование" на выборах

Двух украинцев в США обвинили в нарушении избирательного законодательства США. Их арестовала американская полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Глава Министерства внутренней безопасности США заявила, что двух граждан Украины задержали за "незаконное голосование" на выборах в 2024 году.
"При президентстве Дональда Трампа, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы - вы столкнетесь с последствиями", - написала Ноэм в соцсети X.
Министр не раскрыла подробностей задержания, как и того, в каких именно нарушениях обвиняются украинцы.
Впрочем, она добавила, что аресты были осуществлены в сотрудничестве с Департаментом эффективности правительства США (DOGE), который возглавляет бизнесмен Илон Маск. Целью ведомства является аудит госдеятельности, а также сокращение федерального правительства и бюджетных расходов, поэтому остается лишь догадываться, каким образом он связан с вероятными нарушениями на выборах.
Напомним, во вторник, 5 ноября 2024 года в США состоялись президентские выборы.
На тех выборах американцы выбирали не только президента, но и следующий состав Палаты представителей и треть Сената Конгресса США.
Участие в президентской гонке от Республиканской партии принимал Дональд Трамп. демократическую партию представляла Камала Гарис.
Шансы Дональда Трампа и Камалы Харрис перед началом голосования были практически равны, по данным опроса. Однако Трамп в итоге одержал уверенную победу, став 47-м президентом США.