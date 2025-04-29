У США заарештували двох українців за "незаконне голосування" на виборах
Двох українців у США звинуватили у порушенні виборчого законодавства США. Їх заарештувала американська поліція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.
Очільниця Міністерства внутрішньої безпеки США заявила, що двох громадян України затримали за "незаконне голосування" на виборах у 2024 році.
"За президентства Дональда Трампа, якщо ви приїдете в нашу країну й порушите наші закони - ви зіткнетеся з наслідками", - написала Ноем в соцмережі X.
Міністерка не розкрила подробиць затримання, як і того, у яких саме порушеннях звинувачуються українці.
Втім вона додала, що арешти були здійснені у співпраці з Департаментом ефективності уряду США (DOGE), який очолює бізнесмен Ілон Маск. Метою відомства є аудит держдіяльності, а також скорочення федерального уряду і бюджетних витрат, тому залишається лише здогадуватися, яким чином він пов'язаний із ймовірними порушеннями на виборах.
Вибори 2024 року у США
Нагадаємо, у вівторок, 5 листопада 2024 року у США відбулися президентські вибори.
На тих виборах американці обирали не лише президента, а й наступний склад Палати представників та третину Сенату Конгресу США.
Участь у президентських перегонах від Республіканської партії брав Дональд Трамп. демократичну партію представляла Камала Гаріс.
Шанси Дональда Трампа та Камали Гарріс перед початком голосування були практично рівні, за даними опитування. Однак Трамп зрештою здобув впевнену перемогу, ставши 47-м президентом США.