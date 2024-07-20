В США заарештували чоловіка, який погрожував вбити Трампа та Венса
У США заарештували чоловіка, який письмово погрожував убивством кандидату в президенти США Дональду Трампу та його напарнику Джей Ді Венсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .
Згідно з заявою поліцейського управління міста Джупітер, Майкла Уайзмана заарештували вчора, 19 липня, за звинуваченням у письмових погрозах вбивством у соцмережах.
У поліції зазначили, що вивчивши повідомлення та обліковий запис підозрюваного у Facebook, детективи JPD виявили, що Уайзман неодноразово погрожував Трампу та Венсу - людям, які раніше цього тижня стали кандидатами від республіканців на пост президента і віце-президента відповідно.
"Також надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей Трампа та Венса", - йдеться у заяві.
Sky News додали, що арешт відбувся менш ніж за тиждень після замаху на кандидата у президенти США.
Передісторія
Нагадаємо, що в суботу, 13 липня, на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. У нього стріляли під час мітингу в штаті Пенсільванія і прострелили праве вухо.
Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс, який згідно зі списком виборців штату Пенсильванія, є республіканцем. Зловмисника ліквідували на місці стрілянини.
Внаслідок атаки було вбито одного чоловіка, ще двох - важко поранено.
Пізніше стало відомо, що Томас Крукс, який здійснював напад на Трампа, за кілька днів до стрілянини писав у мережі погрози. Він публікував їх на ігровій платформі Steam.
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