В США заарештували чоловіка, який погрожував вбити Трампа та Венса

У США заарештували чоловіка, який письмово погрожував убивством кандидату в президенти США Дональду Трампу та його напарнику Джей Ді Венсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Згідно з заявою поліцейського управління міста Джупітер, Майкла Уайзмана заарештували вчора, 19 липня, за звинуваченням у письмових погрозах вбивством у соцмережах.

У поліції зазначили, що вивчивши повідомлення та обліковий запис підозрюваного у Facebook, детективи JPD виявили, що Уайзман неодноразово погрожував Трампу та Венсу - людям, які раніше цього тижня стали кандидатами від республіканців на пост президента і віце-президента відповідно.

"Також надходили погрози заподіяння тілесних ушкоджень членам сімей Трампа та Венса", - йдеться у заяві.

Sky News додали, що арешт відбувся менш ніж за тиждень після замаху на кандидата у президенти США.