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КНДР призвали США отказаться от учений в Южной Корее

Новости » В мире     13.11.2019 - 17:49
КНДР призвали США отказаться от учений в Южной Корее
Фото: Северная Корея (wikimedia.org)

Конфликт на Корейском полуострове - КНДР призвало США отказаться от учений в Южной Корее

Руководство Северной Кореи (КНДР) обратилось к США с призывом отказаться от проведения военных учений в Южной Корее, так как, по словам представителей КНДР, это станет причиной ухудшения обстановки на Корейском полуострове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корейское агентство Kcna.

Как сообщили представители Северной Кореи, они повторно обратились в США с требованием отменить военные учения.

"Мы отчетливо определили, что совместные военные учения, которые планируют США и Южная Корея, станут основной причиной неизбежного ухудшения обстановки на Корейском полуострове и регионе, выражали серьезную обеспокоенность связи с этим и повторно послали предупреждения о прекращении таких действий", - говорится в заявлении Госсовета КНДР.

Ранее в КНДР обвинили США в усилении конфронтации из-за военных учений в Южной Корее, запланированных на декабрь месяц. По словам представитель Министерства иностранных дел КНДР Квон Чжон Гын, проведение военных учений США и Южной Кореи на Корейском полуострове может поставить по угрозу дипломатический процесс.

Также сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в декабре встретиться с президентом США Дональдом Трампом. По данным разведки Южной Кореи, США и КНДР могут возобновить переговоры на рабочем уровне по ядерному разоружению Корейского полуострова в ноябре или не позднее начала декабря этого года.

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Новости Украины КНДРСоединенные Штаты АмерикиЮжная Корея
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