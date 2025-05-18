США "якоюсь мірою" вдалося зблизити позиції РФ і України, - Віткофф

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю він висловив сподівання, що завтрашня розмова між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним буде успішною. Причому вона визначить подальшу ситуацію з питання завершення війни в Україні.

"Я вірю, що у президента буде успішною телефонна розмова з Володимиром Путіним... І я думаю, понеділок багато в чому визначить, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори", - заявив спецпредставник Трампа.

При цьому Віткофф відхилився від відповіді на запитання, чи хочуть росіяни "багато чого" на переговорах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram