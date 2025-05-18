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США "в какой-то мере" удалось сблизить позиции РФ и Украины, - Уиткофф

Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф считает, что США в какой-то мере удалось сблизить позиции России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.

Он отметил, что между двумя странами есть "много ненависти", из-за чего Украина и РФ занимают определенные позиции. В свою очередь задача президента США Дональда Трампа состоит в том, чтобы сузить "широкое пространство между сторонами", и он считает, что прогресс есть.

"Это искусство, это элегантность, и президент (Трамп - ред.) является мастером в этом... Искусство здесь заключается в томя чтобы сузить эти (позиции - ред.)... И я думаю, в какой-то степени мы это сделали", - сказал Уиткофф.

Напомним, в этом же интервью он выразил надежду, что завтрашний разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным будет успешным. Причем он определит дальнейшую ситуацию по вопросу завершения войны в Украине.

"Я верю, что у президента будет успешной телефонный разговор с Владимиром Путиным... И я думаю, понедельник во многом определит, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры", - заявил спецпредставитель Трампа.

При этом Уиткофф отклонился от ответа на вопрос, хотят ли россияне "многого" на переговорах.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМирные переговорыСтив Уиткофф