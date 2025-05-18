США "в какой-то мере" удалось сблизить позиции РФ и Украины, - Уиткофф

Напомним, в этом же интервью он выразил надежду, что завтрашний разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным будет успешным. Причем он определит дальнейшую ситуацию по вопросу завершения войны в Украине.

"Я верю, что у президента будет успешной телефонный разговор с Владимиром Путиным... И я думаю, понедельник во многом определит, где мы находимся и как мы завершим эти переговоры", - заявил спецпредставитель Трампа.

При этом Уиткофф отклонился от ответа на вопрос, хотят ли россияне "многого" на переговорах.

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