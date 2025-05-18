США "якоюсь мірою" вдалося зблизити позиції РФ і України, - Віткофф

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ABC News .

"Це мистецтво, це елегантність, і президент (Трамп - ред.) є майстром у цьому... Мистецтво тут полягає в тому, щоб звузити ці (позиції - ред.)... І я думаю, якоюсь мірою ми це зробили", - сказав Віткофф.

Він зазначив, що між двома країнами є "багато ненависті", через що Україна і РФ займають певні позиції. Зі свого боку завдання президента США Дональда Трампа полягає в тому, щоб звузити "широкий простір між сторонами", і він вважає, що прогрес є.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю він висловив сподівання, що завтрашня розмова між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним буде успішною. Причому вона визначить подальшу ситуацію з питання завершення війни в Україні.

"Я вірю, що у президента буде успішною телефонна розмова з Володимиром Путіним... І я думаю, понеділок багато в чому визначить, де ми знаходимося і як ми завершимо ці переговори", - заявив спецпредставник Трампа.

При цьому Віткофф відхилився від відповіді на запитання, чи хочуть росіяни "багато чого" на переговорах.

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