США "в какой-то мере" удалось сблизить позиции РФ и Украины, - Уиткофф

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф считает, что США в какой-то мере удалось сблизить позиции России и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ABC News.

Он отметил, что между двумя странами есть "много ненависти", из-за чего Украина и РФ занимают определенные позиции. В свою очередь задача президента США Дональда Трампа состоит в том, чтобы сузить "широкое пространство между сторонами", и он считает, что прогресс есть. "Это искусство, это элегантность, и президент (Трамп - ред.) является мастером в этом... Искусство здесь заключается в томя чтобы сузить эти (позиции - ред.)... И я думаю, в какой-то степени мы это сделали", - сказал Уиткофф.