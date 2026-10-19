США й далі будуть знімати санкції з РФ, - джерело
США й далі готують нові зняття санкцій з Росії, зокрема з танкерів і газу. Водночас від України вимагають припинити удари по російських нафтозаводах.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ультиматум без гарантій. Як Трамп викручує руки Зеленському, а Путін готує найважчу зиму".
"Це ж залежить не від сезону, а від тиску на Путіна чи від ситуації з тим, що йому здадуть. Тиснути американці не хочуть, а будуть пробувати якусь здачу", - розповів співрозмовник видання у владі.
За його словами, зараз американці вимагають від України припинити удари по російських НПЗ, нічого не пропонуючи взамін.
"Вони готують нові зняття санкцій з Росії: з танкерів і газу, можливо, з частини компаній та осіб, думають, як перебрати контроль над замороженими активами", - додало джерело.
Нагадаємо, що Туреччина отримає частину російського дизельного пального за угодою президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним.
Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, але скільки пального дістанеться Анкарі, він не уточнив.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики США Кріс Райт назвав дизельну угоду Трампа і Путіна стимулом для Росії, а не економічним порятунком.
За його словами, вигоду від неї Москва отримає лише тоді, коли скоротить внутрішнє споживання дизелю, зменшить військові зусилля або відремонтує нафтопереробні заводи.