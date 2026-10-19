США и дальше будут снимать санкции с РФ, - источник
США и дальше готовят новые снятия санкций с России, в том числе с танкеров и газа. В то же время, от Украины требуют прекратить удары по российским нефтезаводам.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ультиматум без гарантий. Как Трамп выкручивает руки Зеленскому, а Путин готовит тяжелую зиму".
"Это же зависит не от сезона, а от давления на Путина или от ситуации с тем, что ему сдадут. Давить американцы не хотят, а будут пробовать какую-нибудь сдачу", - рассказал собеседник издания во власти.
По его словам, сейчас американцы требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ, ничего не предлагая взамен.
"Они готовят новые снятия санкций с России: с танкеров и газа, возможно, с части компаний и лиц, думают, как взять контроль над замороженными активами", - добавил источник.
Напомним, что Турция получит часть российского дизельного горючего по соглашению президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, но сколько горючего достанется Анкаре, он не уточнил.
Как сообщало РБК-Украина, министр энергетики США Крис Райтназвал дизельное соглашение Трампа и Путина стимулом для России , а не экономическим спасением.
По его словам, выгоду от нее Москва получит только тогда, когда сократит внутреннее потребление дизеля, уменьшит военные усилия или отремонтирует нефтеперерабатывающие заводы.