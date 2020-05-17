В США из-за взрыва произошел масштабный пожар, пострадали более 10 спасателей

Вчера в американском городе Лос-Анджелесе в малоэтажном коммерческом доме прогремел взрыв, в результате которого образовался масштабный пожар. Во время тушения пламя 11 пожарных получили сильные ожоги.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке Latimes.

Как сообщается, причина возгорания находилась в малоэтажном коммерческом доме, где хранились масла, предназначенные для фармакологии. Однако на месте ЧП сначала прогремел взрыв, а затем разгорелся огонь.

Как отмечается, пожарные полностью потушили пламя примерно за два часа, но 11 спасателей получили сильные ожоги. Всего к тушению огня были мобилизованы более 230 пожарных.

Напомним, в Венеции на химическом заводе, на котором производят краски, растворители и отбеливатели, произошел взрыв в материковой части города в районе Порто-Маргера. Вследствие чего в небо поднялся густой столб черного дыма, который было видно из всех уголков города.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что в Болгарии на оружейном заводе "Арсенал" произошел мощный взрыв. В результате аварии двое работников получили незначительные ранения в шею.