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США выводят из Украины инструкторов Нацгвардии

Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны США приняло решение вывести из Украины военных инструкторов. В частности, 160 военнослужащих Национальной гвардии из американского штата Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Они будут переведены из Украины в другое место в Европе в качестве меры предосторожности. Они находились в Украине с ноября для оказания консультативной помощи войскам.

Пентагон утверждает, что их перевод не изменит решимости США поддерживать украинские силы.

Напомним, вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев в течение 48 часов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.

Кроме того, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

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Соединенные Штаты АмерикиВторжение России в Украину