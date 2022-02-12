США выводят из Украины инструкторов Нацгвардии

Министерство обороны США приняло решение вывести из Украины военных инструкторов. В частности, 160 военнослужащих Национальной гвардии из американского штата Флорида.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.
Они будут переведены из Украины в другое место в Европе в качестве меры предосторожности. Они находились в Украине с ноября для оказания консультативной помощи войскам.
Пентагон утверждает, что их перевод не изменит решимости США поддерживать украинские силы.
Напомним, вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев в течение 48 часов покинуть Украину из-за угрозы вторжения РФ.
Кроме того, вчера в Белом доме заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.