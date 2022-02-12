США виводять з України інструкторів Нацгвардії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA .

Вони будуть переведені з України в інше місце в Європі в якості запобіжного заходу. Вони перебували в Україні з листопада для надання консультативної допомоги військам.

Пентагон стверджує, що їх переклад не змінить рішучості США підтримувати українські сили.