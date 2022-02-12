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США виводять з України інструкторів Нацгвардії

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони США прийняло рішення вивести з України військових інструкторів. Зокрема, 160 військовослужбовців Національної гвардії з американського штату Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Вони будуть переведені з України в інше місце в Європі в якості запобіжного заходу. Вони перебували в Україні з листопада для надання консультативної допомоги військам.

Пентагон стверджує, що їх переклад не змінить рішучості США підтримувати українські сили.

Нагадаємо, вчора радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван закликав американців протягом 48 годин покинути Україну через загрозу вторгнення РФ.

Крім того, вчора в Білому домі заявили, що Росія може почати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

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