США выводят часть персонала диппредставительств из Ирака

США выводят из Ирака часть сотрудников своих дипломатических представительств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госдепартамента США.

В частности, Госдепартамент США в среду, 15 мая, распорядился, чтобы страну покинули те сотрудники, в которых посольство в Багдаде и консульство в Эрбиле остро не нуждаются. При этом о причинах решения не сообщается.

Визовые отделы в обоих представительствах сейчас закрыты.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео совершил незапланированный мимолетный визит в Ирак на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. Помпео ранее отменил поездку в Берлин для встречи с иракскими лидерами. В Багдаде госсекретарь США провел 4 часа. Визит состоялся через несколько дней после размещения американского авианосца в регионе.

Добавим, международная коалиция во главе с Соединенными Штатами Америки на территории Ирака повысила боевую готовность в связи с существующими угрозами для американских войск из-за присутствия иранских военных в регионе.

Помпео рассказал, что США готовят меры на случай агрессии со стороны Ирана. Вашингтон усиливает американские войска на Ближнем Востоке на случай, если Иран попытается нанести ущерб интересам США в Ираке, Афганистане или Йемене.