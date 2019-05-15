США виводять частину персоналу диппредставництв з Іраку

США виводять з Іраку частину своїх співробітників дипломатичних представництв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США.

Зокрема, Держдепартамент США у середу, 15 травня, розпорядився, щоб країну залишили ті співробітники, яких посольство в Багдаді і консульство в Ербілі гостро не потребують. При цьому про причини такого рішення не повідомляється.

Візові відділи в обох представництвах зараз закриті.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео зробив незапланований швидкоплинний візит в Ірак на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. Помпео раніше скасував поїздку в Берлін для зустрічі з іракськими лідерами. У Багдаді держсекретар США провів 4 години. Візит відбувся через кілька днів після розміщення американського авіаносця в регіоні.

Додамо, що міжнародна коаліція на чолі зі Сполученими Штатами Америки на території Іраку підвищила бойову готовність у зв'язку з існуючими загрозами для американських військ через присутність іранських військових в регіоні.

Помпео розповів, що США готують заходи на випадок агресії з боку Ірану. Вашингтон посилює американські війська на Близькому Сході на випадок, якщо Іран спробує завдати шкоди інтересам США в Іраку, Афганістані або Ємені.