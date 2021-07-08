США после вывода войск из Афганистана начнут выдавать визы "уязвимым слоям" республики

Известно, что правозащитные группы просили Белый дом добавить 2 тысячи виз, в частности, для представителей меньшинств, работающих в сфере рисковых профессий и переводчиков, которые работали с иностранными силами.

Отмечено, что администрация обращает внимание не только на женщин, но также на мужчин, которым угрожает опасность.

Правозащитная группа подала предложение правительству создать программу быстрого доступа выдачи виз афганцам.

Указано, что Джо Байден расскажет в ближайшее время о процессе вывода американских вооруженных сил из Афганистана и, в частности, рассмотрит данную инициативу.