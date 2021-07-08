США після виведення військ з Афганістану почнуть видавати візи "вразливим верствам" республіки

Відомо, що правозахисні групи просили Білий дім додати 2 тисячі віз, зокрема, для представників, меншин, які працюють у сфері ризикових професій та перекладачів, які працювали з іноземними силами.

Зазначено, що адміністрація звертає увагу не тільки на жінок, але також на чоловіків, яким загрожує небезпека.

Правозахисна група подала пропозицію уряду щодо створення програми прискореного доступу видачі віз афганцям.

Вказано, що Джо Байден розповість найближчим часом про процес виведення американських збройних сил з Афганістану і, зокрема, розгляне дану ініціативу.