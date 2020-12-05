ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США вывели большинство своих военных из Сомали

Автор: Даша Харченко

Действующий президент США Дональд Трамп распорядился вывести большую часть американских войск из Сомали. Часть контингента может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки.

Самые читаемые новости

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Пока не известно, сколько военных останется на территории Сомали.

"Это действие не означает, что США изменили свою политику. Мы продолжим разрушать насильственные экстремистские организации, которые могут угрожать нашей родине, сохраняя при этом стратегическое преимущество в соперничестве великих держав", - сообщили в ведомстве.

Часть может быть передислоцирована за пределы Восточной Африки, еще часть переведут из Сомали в соседние страны.

Напомним, недавно в столице Сомали Могадишо террорист-смертник взорвал бомбу в популярном кафе Gelato Divino через несколько часов после завершения визита и.о. министра обороны США Кристофера Миллера. В результате инцидента погибли шесть человек.

Также в августе в столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще 30 пострадали.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Сомали