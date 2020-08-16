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В Сомали боевики атаковали отель, более десятка погибших

Могадишо, Воскресенье 16 августа 2020 22:56
В Сомали боевики атаковали отель, более десятка погибших
Фото: последствия теракта (garoweonline.com)
Автор: РБК-Украина

В отеле до сих пор продолжаются перестрелки  

В столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель. В результате теракта погибли более 10 человек, еще более 30 пострадали.

Об сообщает местное издание Somali Guardian.

Сообщается, что террористы подорвали авто, чтобы проникнуть в гостиницу на пляже Лидо, после чего внутри началась перестрелка. Боевики забаррикадировались на верхних этажах и вели огонь по военным, которые прибыли на место.

По данным издания, погибли более 10 человек. Среди жертв есть правительственные чиновники Сомали. В числе пострадавших называют министра общественных работ Ахмеда Вашингтона, знаменитую в Сомали певицу Фаизу Бела и других известных людей.

Также сообщается, что силовикам удалось ликвидировать двух боевиков. Перестрелки между военными и террористами до сих пор продолжаются.

Напомним, в прошлом году в результате нападения на гостиницу в портовом городе Кисмайо на юге Сомали погибли не менее 33 человек.

Среди погибших были два журналиста, кандидат в президенты на региональных выборах и сотрудник агентства ООН.

В Сомали периодически происходят теракты с масовыми жертвами. На территории страны действуют несколько группировок, наиболее влиятельная из которых "аш-Шабаб".

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