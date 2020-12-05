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США вивели більшість своїх військових з Сомалі

Сомалі, Субота 05 грудня 2020 02:10
США вивели більшість своїх військових з Сомалі
Фото: американський військовий (pexels)
Автор: Даша Харченко

Чинний президент США Дональд Трамп розпорядився вивести більшу частину американських військ з Сомалі. Частина контингенту може бути передислокована за межі Східної Африки.

Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Поки не відомо, скільки військових залишиться на території Сомалі.

"Це не означає, що США змінили свою політику. Ми продовжимо руйнувати насильницькі екстремістські організації, які можуть загрожувати нашій батьківщині, зберігаючи при цьому стратегічну перевагу в суперництві великих держав", - повідомили у відомстві.

Частина може бути передислокована за межі Східної Африки, ще частина переведуть із Сомалі в сусідні країни.

Нагадаємо, нещодавно у столиці Сомалі Могадішо террорист-смертник підірвав бомбу в популярному кафе Gelato Divino через кілька годин після завершення візиту в. о. міністра оборони США Крістофера Міллера. В результаті інциденту загинули шість осіб.

Також у серпні в столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.

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