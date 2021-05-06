Вывод войск США из Афганистана идет по плану: до сентября военные покинут страну

По его словам, президент США Джо Байден поставил перед командованием ВС страны задачу вывести американских военных из Афганистана не позднее сентября. "Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов, потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат", - уточнил он.

Милли также отметил, что вывод войск проходит по плану и за время этого процесса не было совершено ни одного нападения на военных США и международной коалиции.