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Вывод войск США из Афганистана идет по плану: до сентября военные покинут страну

Новина українською → Вашингтон, Четверг 06 мая 2021 21:15
Вывод войск США из Афганистана идет по плану: до сентября военные покинут страну Фото: глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли (twitter.com/22Kaybo)
Автор: РБК-Украина

Командование Вооруженных сил США уверено, что американские войска покинут Афганистан до сентября. Вывод военных осуществляется по плану.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

По его словам, президент США Джо Байден поставил перед командованием ВС страны задачу вывести американских военных из Афганистана не позднее сентября. "Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов, потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат", - уточнил он.

Милли также отметил, что вывод войск проходит по плану и за время этого процесса не было совершено ни одного нападения на военных США и международной коалиции.

Напомним, к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных. Полностью вывести войска из Афганистана США планирует до сентября.

Ранее сообщалось о риске вывода войск НАТО из Афганистана. Есть вероятность, что страна станет убежищем для террористов.

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