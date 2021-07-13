США вывели из Афганистана более 95% своих военных

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем на 95% . При этом свыше 17 тысяч оборудования передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США.

"По оценкам Центрального командования США, мы завершили вывод войск более чем на 95%", - говорится в сообщении.

Американские военные добавили, что Минобороны Афганистана передано семь объектов. Кроме того, с момента начала вывода войск из страны для вывоза грузов было осуществлено более 980 авиарейсов.