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США вывели из Афганистана более 95% своих военных

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Вашингтон, Вторник 13 июля 2021 17:56
США вывели из Афганистана более 95% своих военных Фото: США вывели более 95% своих войск из Афганистана (facebook.com/DeptofDefense)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана завершен на более чем на 95%. При этом свыше 17 тысяч оборудования передано управлению тылового обеспечения Министерства обороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

"По оценкам Центрального командования США, мы завершили вывод войск более чем на 95%", - говорится в сообщении.

Американские военные добавили, что Минобороны Афганистана передано семь объектов. Кроме того, с момента начала вывода войск из страны для вывоза грузов было осуществлено более 980 авиарейсов.

Напомним, президент США Джо Байден в мае объявил о выводе американских войск из Афганистана. Изначально планировалось завершить операцию до 11 сентября текущего года. Позднее Байден сократил этот срок до 31 августа.

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