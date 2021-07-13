США вивели з Афганістану понад 95% своїх військових

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж на 95% . При цьому понад 17 тисяч обладнання передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США.

"За оцінками Центрального командування США, ми завершили виведення військ більш ніж на 95%", - йдеться в повідомленні.

Американські військові додали, що Міноборони Афганістану передано сім об'єктів. Крім того, з моменту початку виведення військ з країни для вивезення вантажів було здійснено понад 980 авіарейсів.