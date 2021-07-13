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США вивели з Афганістану понад 95% своїх військових

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Вашингтон, Вівторок 13 липня 2021 17:56
США вивели з Афганістану понад 95% своїх військових Фото: США вивели понад 95% своїх військ з Афганістану (facebook.com/DeptofDefense)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж на 95%. При цьому понад 17 тисяч обладнання передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

"За оцінками Центрального командування США, ми завершили виведення військ більш ніж на 95%", - йдеться в повідомленні.

Американські військові додали, що Міноборони Афганістану передано сім об'єктів. Крім того, з моменту початку виведення військ з країни для вивезення вантажів було здійснено понад 980 авіарейсів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у травні оголосив про виведення американських військ з Афганістану. Спочатку планувалося завершити операцію до 11 вересня поточного року. Пізніше Байден скоротив цей термін до 31 Серпня.

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