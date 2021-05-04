UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США выступают решительно против "Северного потока-2", - Блинкен

Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". Также они поднимали вопрос Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс, передает сайт ведомства.

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток-2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что Блинкен и Маас обсудили повестку НАТО на следующее десятилетие, вывод войск из Афганистана и поддержку Украины перед лицом российской агрессии.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие экологи заблокировали строительство "Северного потока-2". Одна из крупнейших природоохранных организаций NABU подала иск, в котором заявила об ущербе, который наносится морской среде.

До этого Европейский парламент принял резолюцию относительно "Северного потока-2" и отключения РФ от SWIFT.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2