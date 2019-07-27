США высоко оценили работу МВД Украины по обеспечению демократических выборов

Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Подразделения системы МВД обеспечили проведение безопасных и прозрачных парламентских выборов

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Соединенные Штаты Америки высоко оценили работу Министерства внутренних дел Украины в обеспечении прозрачных и демократических выборов в Верховную раду. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Тейлора, подразделения системы МВД в очередной раз, как и во время выборов президента Украины, продемонстрировали свою аполитичность и обеспечили проведение безопасных и прозрачных внеочередных парламентских выборов.

"Я еще раз отдаю должное Министерству внутренних дел Украины и всем подразделениям, которые ему подчиняются, за слаженную координацию, профессиональную и эффективную работу в предвыборный период и в день проведения досрочных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье", - заявил Тейлор.

Кроме того, временный поверенный отметил, что подразделения МВД продемонстрировали соответствие высоким стандартам, которые украинцы ожидают от правоохранительных сил. В частности, усиленная работа Национальной полиции, Национальной гвардии, ГСЧС, Государственной пограничной и миграционной служб позволила гражданам Украины свободно и прозрачно выразить свои политические предпочтения, преимущественно, без внутренних инцидентов и вмешательства извне.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с проведением демократических парламентских выборов и заверяют в сотрудничестве с новой властью.