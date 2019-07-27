ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США високо оцінили роботу МВС України щодо забезпечення демократичних виборів

Новини » Вибори 2019    27.07.2019 - 20:35
США високо оцінили роботу МВС України щодо забезпечення демократичних виборів
Фото: Вільям Тейлор (usembassy.gov)

Підрозділи системи МВС забезпечили проведення безпечних і прозорих парламентських виборів

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Сполучені Штати Америки високо оцінили роботу Міністерства внутрішніх справ України у забезпеченні прозорих і демократичних виборів у Верховну раду. Про це повідомляє пресс-служба МВС.

За словами Тейлора, підрозділів системи МВС в черговий раз, як і під час виборів президента України, продемонстрували свою аполітичність і забезпечили проведення безпечних і прозорих позачергових парламентських виборів.

"Я ще раз віддаю належне Міністерству внутрішніх справ України і всім підрозділам, які йому підпорядковуються, за злагоджену координацію, професійну та ефективну роботу у передвиборчий період та в день проведення дострокових парламентських виборів, що відбулися минулої неділі", - заявив Тейлор.

Крім того, тимчасовий повірений зазначив, що підрозділи МВС продемонстрували відповідність високим стандартам, які українці очікують від правоохоронних сил. Зокрема, посилена робота Національної поліції, Національної гвардії, ДСНС, Державної прикордонної та міграційної служб дозволила громадянам України вільно і прозоро висловити свої політичні уподобання, переважно, без внутрішніх інцидентів і втручання ззовні.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки привітали Україну з проведенням демократичних парламентських виборів і запевняють у співпраці з новою владою.

 

США назвали наступні кроки для поставок зброї в Україну Трамп заявив, що не звинувачує Туреччину в купівлі С-400
Новини України Порошенко Зеленський Сполучені Штати Америки
Daily
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся