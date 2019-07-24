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Госдеп США поздравил Украину с проведением мирных демократических выборов

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 05:19
Госдеп США поздравил Украину с проведением мирных демократических выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Проведение выборов в Украине показало приверженность граждан к демократическим процессам, отметили в Госдепе

Соединенные Штаты Америки приветствуют Украину с проведением демократических парламентских выборов и заверяют в сотрудничестве с новой властью. Об этом заявил Госдепартамент США, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Штатах.

Как указано в заявлении, Государственный департамент поздравляет с "мирными парламентскими выборами, которые дали четкий результат и подчеркнули приверженность украинцев к демократическим идеалам".

"Мы будем работать с новой властью в Украине и украинским народом на пути реформ, которые являются критически важными для обеспечения успеха страны. Соединенные Штаты подтверждают свою неизменную поддержку Украины в условиях российской агрессии", - отметили в пресс-службе.

Госдеп также подчеркнул, что США "будут продолжать стоять плечом к плечу с народом Украины в построении сильного, успешного, демократического и безопасного государства в его международно признанных границах".

Напомним, министры иностранных дел Литвы и Латвии отметили, что внеочередные выборы в Верховную раду в Украине прошли свободно и конкурентно. Главы дипломатий обеих стран подтвердили готовность и впредь поддерживать суверенитет Украины и проведение реформ.

 

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