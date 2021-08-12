США вышли в лидеры по новым случаям COVID-19

В частности, в США зафиксировали более 143 тысяч, в Индии - более 43 тысяч новых заражений, в Иране - более 42 тысяч случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Франция. Украина среди стран мира занимает 53 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Великобритания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге - на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 184 475 476 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 337 588 смертей от COVID-19.