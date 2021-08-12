США вийшли в лідери за новими випадками COVID-19

Зокрема, у США зафіксували понад 143 тисячі, в Індії - понад 43 тисячі нових заражень, в Ірані - понад 42 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Бразилія і Франція. Україна серед країн світу посідає 53 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 14 позицію.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Великобританія, Росія, а добової смертності від коронавірусу - Росія, Великобританія, Іспанія, Україна в цьому рейтингу - на 6 місці.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 184 475 476 осіб. Зараз налічується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 337 588 смертей від COVID-19.