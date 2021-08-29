США вышли на финальный этап эвакуации из Афганистана

По словам представителя западных служб безопасности, дата и время окончания операции еще не определены.

"Мы хотим обеспечить, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, как только этот процесс будет завершен", - говорится в сообщении.

В то же время представитель радикального движения "Талибан" заявил, что они готовы взять на себя ответственность за аэропорт после того, как США закончит эвакуацию.

"Мы ждем финального кивка от американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула", - сказал он.

Отмечено, что толпа желающих покинуть Афганистан у ворот аэропорта начала рассеиваться после предупреждения от правительства США о возможном нападении боевиков.