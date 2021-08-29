Американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США .

В заявление сказано, что гражданам США следует избегать поездок в аэропорт и избегать всех выходов на посадку в это время.

"Из-за конкретной реальной угрозы всем гражданам США... следует немедленно покинуть территорию аэропорта", - говорится в заявлении.