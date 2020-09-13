ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США выразили обеспокоенность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Автор: Артур Родивилов

США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. США считают, что военные корабли России на самом деле не проводят гуманитарных миссий в Сирии.

Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

США попросили президента Кипра учесть их озабоченность.

"Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии, и мы попросили Кипр и его президента учитывать нашу обеспокоенность", - сказал Помпео.

США и Кипр подписали меморандум о создании Центра безопасности на земле, в открытом море и портах. Он будет профинансирован США и построен на Кипре.

Добавим, ранее AFP сообщило, что санкции Европейского союза против Беларуси за фальсификацию выборов, политические репрессии и насилие против демонстрантов затягиваются из-за позиции Кипра. При этом в Брюсселе хотят ускорить этот процесс.

Кипр блокирует экономические санкции, пока ЕС не согласится с аналогичными мерами против Турции в связи с разведкой природного газа в восточном Средиземноморье.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КипрГосдепкорабль