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США выразили обеспокоенность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Кипр, Воскресенье 13 сентября 2020 05:18
США выразили обеспокоенность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

США обеспокоены деятельностью России по отмыванию денег и заходом ее военных кораблей в кипрские порты. США считают, что военные корабли России на самом деле не проводят гуманитарных миссий в Сирии.

Об этом госсекретарь Майк Помпео сказал президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

США попросили президента Кипра учесть их озабоченность.

"Я выразил обеспокоенность США в связи с деятельностью России по отмыванию денег и ее регулярными заходами в кипрские порты. Мы знаем, что все российские военные корабли, которые останавливаются в кипрских портах, выполняют не гуманитарные миссии в Сирии, и мы попросили Кипр и его президента учитывать нашу обеспокоенность", - сказал Помпео.

США и Кипр подписали меморандум о создании Центра безопасности на земле, в открытом море и портах. Он будет профинансирован США и построен на Кипре.

Добавим, ранее AFP сообщило, что санкции Европейского союза против Беларуси за фальсификацию выборов, политические репрессии и насилие против демонстрантов затягиваются из-за позиции Кипра. При этом в Брюсселе хотят ускорить этот процесс.

Кипр блокирует экономические санкции, пока ЕС не согласится с аналогичными мерами против Турции в связи с разведкой природного газа в восточном Средиземноморье.

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