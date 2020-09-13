США висловили стурбованість візитами військових кораблів РФ в порти Кіпру

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США стурбовані діяльністю Росії з відмивання грошей і заходом її військових кораблів у кіпрські порти. США вважають, що військові кораблі Росії насправді не проводять гуманітарних місій в Сирії.

Про це держсекретар Майк Помпео сказав президенту Кіпру Нікосу Анастасіадису.

США попросили президента Кіпру врахувати їхню заклопотаність.

"Я висловив стурбованість США у зв'язку з діяльністю Росії з відмивання грошей та її регулярними заходами в кіпрські порти. Ми знаємо, що всі російські військові кораблі, які зупиняються в кіпрських портах, виконують не гуманітарні місії в Сирії, і ми попросили Кіпр і його президента враховувати нашу стурбованість", - сказав Помпео.

США і Кіпр підписали меморандум про створення Центру безпеки на землі, у відкритому морі та портах. Він буде профінансований США і побудований на Кіпрі.

Додамо, раніше AFP повідомило, що санкції Європейського союзу проти Білорусі за фальсифікацію виборів, політичні репресії та насильство проти демонстрантів затягуються через позиції Кіпру. При цьому в Брюсселі хочуть прискорити цей процес.

Кіпр блокує економічні санкції, поки ЄС не погодиться з аналогічними заходами проти Туреччини у зв'язку з розвідкою природного газу в східному Середземномор'ї.