США выразили глубокую озабоченность "союзом" между Россией и Китаем

В Риме 14 марта прошли переговоры США и Китая по поводу войны в Украине и вопросам безопасности. По их итогам американский представитель заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен "союзом" России и КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

По его словам, между американской и китайской делегациями произошел очень откровенный разговор. Других подробностей переговоров он не привел.

"У нас есть глубокая обеспокоенность относительно союза Китая и России", - сказал представитель американской делегации по итогам семичасовых переговоров.

Напомним, ранее США сообщили союзникам и партнерам о том, что Китай готов оказать военную и экономическую помощь России в войне против Украины.

Отметим, в свою очередь Пекин отрицает наличие запроса со стороны России на военную помощь.

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