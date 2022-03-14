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США висловили глибоку стурбованість "союзом" між Росією і Китаєм

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Римі 14 березня пройшли переговори США і Китаю з приводу війни в Україні і питань безпеки. За їх підсумками американський представник заявив, що Вашингтон глибоко стурбований "союзом" Росії і КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"У нас є глибока стурбованість щодо союзу Китаю і Росії", - сказав представник американської делегації за підсумками семигодинних переговорів.

За його словами, між американською і китайською делегаціями відбулася дуже відверта розмова. Інших подробиць переговорів він не навів.

Нагадаємо, раніше США повідомили союзникам і партнерам про те, що Китай готовий надати військову та економічну допомогу Росії у війні проти України.

Зазначимо, своєю чергою Пекін заперечує наявність запиту з боку Росії на військову допомогу.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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