США висловили глибоку стурбованість "союзом" між Росією і Китаєм

У Римі 14 березня пройшли переговори США і Китаю з приводу війни в Україні і питань безпеки. За їх підсумками американський представник заявив, що Вашингтон глибоко стурбований "союзом" Росії і КНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.
"У нас є глибока стурбованість щодо союзу Китаю і Росії", - сказав представник американської делегації за підсумками семигодинних переговорів.
За його словами, між американською і китайською делегаціями відбулася дуже відверта розмова. Інших подробиць переговорів він не навів.
Нагадаємо, раніше США повідомили союзникам і партнерам про те, що Китай готовий надати військову та економічну допомогу Росії у війні проти України.
Зазначимо, своєю чергою Пекін заперечує наявність запиту з боку Росії на військову допомогу.
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