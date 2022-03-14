США висловили глибоку стурбованість "союзом" між Росією і Китаєм

У Римі 14 березня пройшли переговори США і Китаю з приводу війни в Україні і питань безпеки. За їх підсумками американський представник заявив, що Вашингтон глибоко стурбований "союзом" Росії і КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.