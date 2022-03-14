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США выразили глубокую озабоченность "союзом" между Россией и Китаем

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Вашингтон, Понедельник 14 марта 2022 23:52
США выразили глубокую озабоченность "союзом" между Россией и Китаем Фото: США обеспокоены "союзом" России и Китая (facebook com worldeconomicforum7)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Риме 14 марта прошли переговоры США и Китая по поводу войны в Украине и вопросам безопасности. По их итогам американский представитель заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен "союзом" России и КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"У нас есть глубокая обеспокоенность относительно союза Китая и России", - сказал представитель американской делегации по итогам семичасовых переговоров.

По его словам, между американской и китайской делегациями произошел очень откровенный разговор. Других подробностей переговоров он не привел.

Напомним, ранее США сообщили союзникам и партнерам о том, что Китай готов оказать военную и экономическую помощь России в войне против Украины.

Отметим, в свою очередь Пекин отрицает наличие запроса со стороны России на военную помощь.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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