ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США висловили глибоку стурбованість "союзом" між Росією і Китаєм

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 14 березня 2022 23:52
США висловили глибоку стурбованість "союзом" між Росією і Китаєм Фото: США стурбовані "союзом" Росії і Китаю (facebook com worldeconomicforum7)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Римі 14 березня пройшли переговори США і Китаю з приводу війни в Україні і питань безпеки. За їх підсумками американський представник заявив, що Вашингтон глибоко стурбований "союзом" Росії і КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"У нас є глибока стурбованість щодо союзу Китаю і Росії", - сказав представник американської делегації за підсумками семигодинних переговорів.

За його словами, між американською і китайською делегаціями відбулася дуже відверта розмова. Інших подробиць переговорів він не навів.

Нагадаємо, раніше США повідомили союзникам і партнерам про те, що Китай готовий надати військову та економічну допомогу Росії у війні проти України.

Зазначимо, своєю чергою Пекін заперечує наявність запиту з боку Росії на військову допомогу.

Війна Росії проти України триває 19-й день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Китай Війна Росії проти України
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Чи вистачить Україні продуктів харчування і коли аграрії почнуть посівну