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США виконали свою місію в Афганістані ще 10 років тому, - Байден

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Вашингтон, Вівторок 31 серпня 2021 23:04
США виконали свою місію в Афганістані ще 10 років тому, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (facebook.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Основною метою введення американських військ в Афганістан була протидія тероризму і запобігання терактів. США впоралися з цим завданням ще 10 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

"У нас не було інших інтересів в Афганістані, окрім як запобігання терактам. Наша місія була виконана ще 10 років тому, а ми продовжували залишатися в Афганістані ще десятиліття", - сказав Байден у зверненні до нації.

Американський лідер підкреслив, що прийшов час закінчити війну в Афганістані, оскільки в світ змінився і з'явилися нові загрози. Серед нових джерел небезпеки він відзначив поширення тероризму по всьому світу.

"Основне завдання президента - захищати від загроз. Ось що стояло за цим рішенням (вийти з Афганістану - ред.)", - пояснив Байден.

Президент уточнив, що не в інтересах США залишати військовий контингент в Афганістані і витрачати мільйони доларів на його утримання.

Нагадаємо, в ніч на 31 серпня Афганістан покинули останні американські військові.

Зазначимо, напередодні остаточного виведення американських військових США обговорили зі світовими лідерами ситуацію в Афганістані.

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