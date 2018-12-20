В США вынесли приговор канадцу, планировавшему терракт в метро Нью-Йорка

Фото: метро в Нью-Йорке (youtube.com)

Каанадец от имени "Исламкого государства

В Соединенных Штатах Америки суд приговорил к 40 годам заключения гражданина Канады Абдулрахмана Эль Бахнасави, планировавшего теракты в США,в том числе - в метро Нью-Йорка. Об этом сообщает РБК-Украина соссылкой на прокуратуру Южного округа Нью-Йорка.

Отмечается, что Абдулрахман Эль Бахнасави собирался действовать от имени террористической группировки "Исламское государство (ИГ)".

"Эль Бахнасави, гражданин Канады, планировал привести в действие взрывные устройства на Таймс-сквер и системе метро Нью-Йорка, а также расстрелять мирных жителей на концертах во имя ИГ", - сообщает прокуратура.

Эль Бахнасави был задержан в мае 2016 в Нью-Джерси. Канадец приобрел необходимы для создания взрывного устройства материалы. В электронной переписке с сообщниками, которых у канадца было двое, он заявлял, что "американцы заслуживают атак". Свои будущие теракты он сравнивал со "вторым 11 сентября".

После отбывания 40 лет заключения и освобождения Эль Бахнасави будет находиться под пожизненным надзором.

Напомним, террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Страсбурге (Франция), который произошел во вторник вечером, 11 декабря, на рождественской ярмарке. В результате теракта погибли 5 человек.